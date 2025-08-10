Он находится в 1300 километрах от Украины.

Спутниковые снимки подтверждают разрушения на российском военном объекте в Татарстане, который вчера атаковали беспилотные летательные аппараты.

Согласно опубликованным NV фотографиям, которые сделали уже после налета дронов на логистический терминал оккупантов, на крыше здания появились по меньшей мере два отверстия, причем одно из них значительно больше. В то же время информации о повреждениях внутри здания пока нет.

Напомним, 9 августа в сети сообщили о закрытии аэропортов и введении плана "Ковер" в Татарстане. В Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге объявили об угрозе дронов.

Видео дня

Вскоре в Службе безопасности Украины сообщили об успешном поражении логистического хаба, где российские оккупанты хранили дроны-камикадзе типа "Shahed" и иностранные комплектующие к ним.

Производство "Шахедов" в Татарстане

Как известно, в специальной экономической зоне Алабуга в Татарстане Россия локализовала производство дронов, спроектированных в Иране - "Shahed-136", известных под названием "Герань-2".

Согласно данным из открытых источников, завод запустил серийное изготовление как ударных "Shahed", так и более дешевых макетных моделей-приманок для обмана систем ПВО.

Для увеличения темпов работ привлекают студентов Политехнического колледжа Алабуги, иностранных работниц из стран Африки и даже несовершеннолетних. Предприятие уже неоднократно становилось целью атак.

Вас также могут заинтересовать новости: