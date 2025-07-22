Хотя предприятие находится в зоне досягаемости украинских дронов, пока что россияне чувствуют себя в безопасности.

На днях российская пропаганда показала большой сюжет о заводе по производству "Шахедов" в Татарстане. Несмотря на то, что Украина осуществила несколько попыток нанести удары дронами по этому предприятию, существенно навредить ему не удалось. Бывший офицер ВСУ и основатель аналитической группы Frontelligence Insight, который действует под псевдонимом Tatarigami, в своем блоге на платформе Х объяснил, почему сейчас Украина не имеет возможности уничтожить это производство.

Аналитик отметил, что ключевой фактор на сегодня - это удаленность завода в Татарстане от Украины: более 1200 километров. Чтобы преодолеть это расстояние, украинские дроны-камикадзе вынуждены брать на борт большое количество топлива, а это значит, что остается меньше места для взрывчатки.

Второй важный фактор - это размеры предприятия: речь идет не о маленькой мастерской, а о большом заводе общей площадью примерно 160 000 квадратных метров. И эта площадь постоянно увеличивается.

Видео дня

"Короче говоря, дроны, которые могут летать так далеко, обычно не могут доставить полезную нагрузку, необходимую для нанесения серьезного или длительного ущерба объекту такого большого размера", - пишет Tatarigami.

По его словам, в идеале объекты такого масштаба надо уничтожать "ковровыми бомбардировками" или ударами большого количества ракет, которые будут бить по "узким местам" производства. Однако пока Украина не имеет технических возможностей для проведения таких операций, объясняет аналитик.

Tatarigami также не видит смысла в проведении актов внутреннего саботажа или диверсионных операций вроде "Паутины". Хотя технически Украина может такое устроить, однако последствия этих атак для завода будут минимальными и не приведут к длительной остановке производства. В лучшем для Украины случае они вызовут временные перебои в работе предприятия и их трудно будет повторить, отмечает аналитик.

"Эта задача не является невозможной, и Украина еще может найти способ уничтожить объект, но его сложность часто недооценивают, особенно те, кто считает, что одного успешного удара будет достаточно, чтобы "с ним разобраться". К сожалению, реальность гораздо сложнее", - пишет Tatarigami.

По просьбе подписчиков, аналитик также сделал небольшие расчеты, сколько американских крылатых ракет "Томагавк" нужно, чтобы нейтрализовать такой объект, если бы Украина получила это оружие. По его мнению, нужна как минимум одна ракета на одно небольшое помещение и две-три для больших - всего около 20-25 ракет. Однако учитывая большое расстояние до цели и относительно невысокую скорость самих ракет, Tatarigami предполагает, что нужно увеличить это число втрое, чтобы прорваться сквозь российскую противовоздушную оборону.

Дроновые удары по России

Как писал УНИАН, в последнее время Украина усилила кампанию дроновых ударов по военным объектам глубоко внутри России. Так, минувшей ночью был атакован важный военный аэродром в Ростовской области. Также российские СМИ сообщали об атаках на НПЗ в Самарской области.

Вместе с тем ранее мы рассказывали, почему Украина не может аналогичным образом атаковать дронами открытые площадки, на которых Россия хранит тысячи единиц военной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: