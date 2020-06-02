В Минобороны назвали "недействительной" информацию о намерении убрать звезду Скоропадского из формы ВСУ

В Министерстве обороны призвали журналистов не использовать ложную информацию.

Информация об изменении элементов символики на мундирах военнослужащих Вооруженных сил Украины не соответствует действительности.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины Светлана Павловская заявила во время брифинга.

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"Вчера в заметке одного журналиста появилась информация якобы о решении руководства Минобороны изменять элементы военной символики в форме военнослужащих Вооруженных сил. Это совершенно не соответствует действительности", - сказала она.

По ее словам, на днях проводились консультации с экспертами в вопросе внесения изменений в правила ношения военной формы.

"Один из участников по-своему интерпретировал данное мероприятие, что и привело к появлению вышеупомянутого сообщения. Обращаемся к авторам не использовать, мягко говоря, неправдивую информацию, а оперировать реальными фактами и пользоваться первоисточниками", - отметила Павловская.

Как сообщал УНИАН, на днях журналист Виталий Гайдукевич написал в Facebook со ссылкой на собственные источники о намерении министра обороны Андрея Тарана убрать с одежды военнослужащих звезду Скоропадского.

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