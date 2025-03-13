Уход сил обороны из города Суджа на Курщине может быть одним из требований Соединенных Штатов Америки, то есть является частью продуманной тактики. Такое мнение в эфире LIVE высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
"Возможно, что это одно из условий наших партнеров из Соединенных Штатов, чтобы мы вышли с территории Российской Федерации. Я не знаю, почему им это надо, может для того, чтобы как-то задобрить Путина, чтобы показать, что они вроде бы движутся ему навстречу. Для того, чтобы он тоже сделал какие-то встречные шаги. Это можно предположить, но это не более чем наше предположение", - сказал он.
Относительно боев в городе Суджа, то он отметил, что это - небольшой населенный пункт: если взять его карту, поставить в центр циркуль и сделать замеры, то получится всего менее 1 км.
"У нас на территории РФ происходит не "Суджанская", а "Курская операция", как мы ее называем... Украинские силы действуют в соответствии с военными и политическими целями, удерживая контроль над необходимыми участками для сдерживания российских войск", - отметил эксперт.
Справка: российский город Суджа расположен на юго-западных отрогах Среднерусской возвышенности, на берегах рек Суджа (приток реки Псел) и Олешня (приток Суджи), в 105 км от Курска, в 9 км от границы с Сумской областью Украины. Численность населения по состоянию на 2024 год составляла чуть больше - 4940 человек.
Выход ВСУ из Курской области
Как писал УНИАН, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что частичное отступление Сил обороны с Курского плацдарма не является следствием многодневной остановки американской разведывательной помощи. Он отметил, что российское наступление в Курской области, которое в конце концов заставило ВСУ отступить на более выгодные позиции, требовало предварительного планирования уже некоторое время. Однако отсутствие разведданных от США все же создало определенные трудности для Сил обороны.