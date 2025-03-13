Благодаря этому шагу Киева Путин теперь не может "хлопнуть дверью" перед Трампом в вопросе перемирия, объясняет Юрий Романюк.

Выход Вооруженных сил Украины из Курской области РФ происходит из-за давления США, убежден председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" и член Атлантического совета Юрий Романюк. Об этом он сказал в эфире Киев24.

"Организованный отход ВСУ из Курской области, скорее всего, является предметом договоренности в треугольнике Киев-Вашингтон-Москва... И во время переговоров в Джидде это все уже осуществлялось. Они постоянно вели переговоры между ЦРУ и Службой внешней разведки России во время 8-часовых переговоров. Они согласовывали: если Украина соглашается на 30-дневный мир, или ты согласишься или нет, иначе Украина может не выводить войска", - отметил Романюк.

Он напомнил, что Путин выставлял требование - пока Украина не освободит Курскую область, он даже не сядет за стол переговоров.

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"И поэтому Трамп давил на Украину. Украина вынуждена была, чтобы разблокировать поставки оружия и разведданных, согласиться на вывод своих войск из Курщины как наименьшее зло, которое США нам навязывало под диктовку Кремля. И поэтому сейчас Путин не может хлопнуть дверью после того, как Украина реально осуществляет отход из Курской области. Это будет как бы не "по понятиям": мы же договорились, ты (Путин) дал слово, мы на Украину наехали, а ты?", - прокомментировал Романюк.

Он убежден, что Путин не может сейчас "отфутболить Трампа грубо и цинично", поэтому согласится на план США.

"Путин не хочет потерять Трампа в самом начале его каденции, потому что впереди еще долгих 4 года и никто не знает, как будет. А Трамп может ввести эмбарго на российскую нефть, если Путин откажется, ввести свои 35 тысяч американских войск в Венгрию, разместить их в трех Балтийских странах и в Польше, может Украине предоставить "Атакамсы", которые закончились еще в январе до инаугурации Трампа. И вот на этом всем фоне Трамп может показать Путину "кузькину мать"... Я думаю, у Путина нет сейчас вариантов обострять отношения с Трампом. Ему придется соглашаться на этот вариант", - сказал Романюк.

Курская область - новости

12 марта украинский мониторинговый проект DeepState обновил свою карту линии фронта и теперь она указывала, что Суджа (Курская область РФ) больше не находится под контролем Сил обороны Украины.

Однако, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Суджа (по состоянию на вчера) не перешла под контроль россиян. По его информации, бои на Курщине продолжаются, бои в направлении Суджи также продолжаются. "Информация о захвате россиянами Суджи по состоянию на сейчас не соответствует действительности", - написал он в Telegram.

В то же время СМИ со ссылкой на источники, сообщали, что после переговоров в Джидде Россия якобы представила США свой список требований для заключения соглашения о завершении войны. Отмечалось, что условия Кремля "широкие и похожи на требования, которые он ранее выдвигал Украине, США и НАТО".

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