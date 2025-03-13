Несколько дней украинская армия не имела поддержки со стороны самой мощной разведывательно-аналитической сети в мире.

Частичное отступление Сил обороны с Курского плацдарма не является следствием многодневной остановки американской разведывательной помощи. События просто наложились во времени, заявил в интервью "Украинскому Радио" председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он отметил, что российское наступление в Курской области, которое в конце концов заставило ВСУ отступить на более выгодные позиции, требовало предварительного планирования уже определенное время. Однако отсутствие разведданных от США все же создало определенные трудности для Сил обороны, признает Тимочко.

"Это достаточно серьезно замедлило оценку имеющейся информации, потому что получить разведывательные данные - это одно, но очень важно в максимально сжатые сроки оценить их качество, отсеять дезинформацию, определить приоритетность ценности информации, сопоставить из разных источников, провести анализ данных. Это гораздо сложнее", - объясняет он.

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Тимочко отметил, что американцы имеют специальное программное обеспечение для детального анализа спутниковых снимков.

"Кроме видимой части, он дает результаты по сейсмическому состоянию или изменению рельефа, когда был построен какой-то скрытый военный объект, или же высчитывает тепловые следы, где могла пролетать какая-то баллистика. Именно в этом плане была проблема по отсутствию разведданных", - говорит аналитик.

Ситуация в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, по многочисленным свидетельствам "с земли" вчера Силы обороны Украины организованно оставили значительную часть Курского плацдарма включая город Суджа.

Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил отвод украинских сил на более выгодные рубежи в Курской области, но без уточнения актуальной линии фронта.

Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" и член Атлантического совета Юрий Романюк высказал предположение, что Украина выводит войска из Курской области по требованию американцев.

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