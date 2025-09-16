После удара на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар.

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 16 сентября поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.

"В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар", - отмечается в сообщении.

Результаты поражения уточняются, отметили в Генштабе. Там пояснили, что Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное.

"В целом - более 20 видов нефтепродуктов. Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ", - добавили в Генштабе.

Украинские удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, в последнее время Силы обороны чаще стали попадать в российские нефтеперерабатывающие заводы. Как отмечает эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов, российская нефтяная инфраструктура является самой легкой целью из доступных для украинских дальнобойных ударов дронами, потому что чтобы нанести ощутимый ущерб промышленным и военным объектам в глубоком тылу России, надо баллистические и крылатые ракеты с массой боевой части в 500-800 кг.

Вследствие украинских ударов в России усиливаются бензиновый кризис, в частности закрываются АЗС. Перебои с поставками топлива фиксируются уже в более чем 10 регионах и распространяются на европейскую часть РФ.

