Силы ООС в ответ на ранение двух военных подавили активность оккупантов, их потери уточняются

Вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Читайте такжеБоевики в третий раз захватили в плен активиста Синченко

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинских защитников вблизи Невельского. Противник вел огонь из минометов 120-го калибра, выпустив 18 мин.

Также оккупанты открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Новозвановки. На этом участке фронта враг тоже применил запрещенные Минскими договоренностями 120-миллиметровые минометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"С начала текущих суток в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное. Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются", - подчеркнули в пресс-центре ООС.

На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим тишины соблюдался.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram