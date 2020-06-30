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Силы ООС в ответ на ранение двух военных подавили активность оккупантов, их потери уточняются

18:25, 30 июня 2020
Война
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Силы ООС ответили на обстрелы оккупантов / фото УНИАН

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинских защитников вблизи Невельского. Противник вел огонь из минометов 120-го калибра, выпустив 18 мин.

Также оккупанты открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Новозвановки. На этом участке фронта враг тоже применил запрещенные Минскими договоренностями 120-миллиметровые минометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"С начала текущих суток в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное. Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются", - подчеркнули в пресс-центре ООС.

На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим тишины соблюдался.

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