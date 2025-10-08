Военный отметил слаженную работу операторов БпЛА и штурмовых групп.

Во время освобождения села Сичневое Днепропетровской области 141-я отдельная механизированная бригада потеряла двух своих бойцов. Между тем потери врага здесь составляют 50 военных. Также 8 оккупантов были захвачены в плен, а 30 смогли убежать. Об этом рассказал начальник отделения беспилотных систем бригады Юрий "BEARD" в эфире Еспресо.

"Это очень большой и титанический труд. Важны все детали того, как должно происходить отражение населенного пункта. Наша бригада уже переходит на новые стандарты, мы применяем новые технологии, БПЛА и средства слаживания", - отметил начальник отделения.

По его словам, именно благодаря качественной подготовке и техническим средствам украинским военным удалось успешно зачистить Сечневое от оккупантов.

"Сначала этой операции мы работали дронами для выявления противника. Затем также с помощью БпЛА нанесли максимальное огневое поражение противнику - и дальше наша штурмовая группа приходит и проводит зачистку", - поделился "BEARD".

Военный также отметил слаженную работу операторов БПЛА и штурмовых групп. Он отметил, что разведка и огневое поражение врага с помощью дронов способствовали уменьшению потерь среди личного состава подразделения.

"К сожалению, во время освобождения Январского мы имели потери. Мы потеряли двух наших побратимов. Это были очень хорошие ребята. Потери противника составили 50 россиян, еще 8 были взяты в плен. Также еще 30 россиян смогли убежать из этого населенного пункта", - рассказал он.

Освобождение Сичневого

Как сообщал ранее УНИАН, ВСУ в сентябре зачистили четыре населенных пункта на Днепропетровщине. По данным аналитиков DeepState, это Сосновка, Хорошее, Новоселовка и Сичневое. "Из наших источников стало известно, что в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225-ого отдельного штурмового полка зачистили сразу 3 села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141-я отдельная механизированная бригада", - рассказывали они в начале октября.

А 7 октября ВСУ показали освобождение Сичневого на Днепропетровщине. На видео, которое опубликовали бойцы 141-й отдельной механизированной бригады, были показаны их успешные штурмовые действия в этом населенном пункте.

