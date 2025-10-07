В результате операции уничтожено 50 российских оккупантов.

В Силах обороны показали кадры успешных штурмовых действий украинских бойцов во время освобождения от врага села Сичневое на Днепропетровщине. Видео опубликовали бойцы 141-й отдельной механизированной бригады.

"На этих кадрах - не кино, а реальная боевая работа. Это - успешные штурмовые действия в селе Сичневое, проведенные бойцами 141-й отдельной механизированной бригады", - отмечается в сообщении.

Бойцы также сообщили, что в результате операции враг понес значительные потери.

В частности, уничтожено 50 российских военных, еще 8 взяты в плен.

"Эта операция - доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого клопа, который заполз на нашу землю", - заявили в 141-й ОМБр.

Контрнаступление ВСУ

3 октября проект DeepState сообщал, что Силы обороны Украины зачистили от оккупантов Сосновку, Хорошее, Новоселовку и Сичневое на Днепропетровщине.

В частности сообщалось, что в сентябре бойцы 3 штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка зачистили сразу 3 села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141-я отдельная механизированная бригада. Большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям.

Вас также могут заинтересовать новости: