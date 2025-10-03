Впоследствии россияне возобновили штурмовые действия на Новоселовку и Сичневое.

Силы обороны Украины в сентябре осуществили зачистку Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Сичневого, что на Днепропетровщине. Об этом сообщает проект DeepState.

"Из наших источников стало известно, что в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка зачистили сразу 3 села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141-я отдельная механизированная бригада. Большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям. Продолжаются мероприятия по стабилизации. В целях безопасности операции, о ее результатах на карте не сообщалось", - отметили они.

По их данным, в то же время россияне возобновили штурмовые действия на Новоселовку и Сичневое: там снова фиксируется противник, но Силы Обороны пытаются не давать закрепляться врагу.

"Дополнительная проблема появилась из-за провала обороны дружественных сил южнее, ведь уже около недели подразделения в данном районе осуществляют работу в полуокружении, отсекая авангард противника от подступов к Орестополю", - добавили в DeepState.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал, что стратегически линия фронта в Украине сейчас стабилизирована, россияне не имеют быстрого продвижения нигде. Однако, возможно, Силам обороны придется оставить Купянск.

