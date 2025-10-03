Известно, что в зоне ответственности корпуса только за сентябрь удалось обезвредить 1851 оккупанта.

Потери российских оккупантов в сентябре в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ в районе Покровска выросли на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе корпуса.

"В прошлом месяце украинские военные обезвредили 1851 оккупанта. Из них безвозвратные потери - 1202, санитарные - 649. А в августе наши воины обезвредили 1456 россиян: 928 - безвозвратные, 528 - санитарные. Продолжаем поражать бронированную, мото- и автотехнику противника. В сентябре защитники Покровска сумели уничтожить три танка, вывели из строя 41 пушку и РСЗО, сбили и "посадили" 3248 воздушных целей - дронов и "крыльев", - рассказали в 7 корпусе ДШВ.

Там также добавили, что использование специальных дронов-перехватчиков в районе Покровска позволило уничтожить на 50% больше российских "Шахедов", чем в августе. В то же время там добавили, что россияне и в дальнейшем пытаются завести свои ДРГ в Покровск.

"Благодаря удачным действиям экипажей дронов чаще удается поражать россиян в местах их накопления и на подходах к передовым позициям наших военных. Постепенно расширяем границы "килзоны", запуская FPV-дроны на несколько десятков километров в тыл врага. Усиливаем поражение противника в их логистических коридорах. В случае необходимости, выделяем внутренние резервы для выполнения определенных задач", - добавили в 7 корпусе ДШВ.

Отмечается, что россияне не оставляют своих планов взять Покровск в окружение. В частности россияне увеличивают давление на Мирноград. Также на западе от Покровска россияне получили дополнительные возможности по перерезанию одного из логистических путей.

"В Зверевом подразделения корпуса удерживают позиции по южным окраинам застройки. На путях прохода противника обустроены отрезные блокировочные рубежи. Ударно-поисковые отряды уничтожают отдельные группы россиян, попадающие в город. Подразделения в полосе 7 корпуса ДШВ дают отпор врагу, действуя с учетом имеющихся сил и средств. Главный приоритет - сохранение жизни наших военных", - отметили в 7 корпусе ДШВ.

Ситуация в районе Покровска: что известно

Ранее в 7 корпусе ДШВ сообщали, что россияне перебросили свои элитные подразделения в район Покровска. Они это связали с намерениями РФ сделать "решающий прорыв" в этом районе.

В то же время в бригаде "Рубеж" рассказали, что на фоне изменения погодных условий россияне вынуждены менять свою тактику боевых действий. Отмечается, что осенне-зимний период усложняет как возможность использования пехоты, так и беспилотников.

