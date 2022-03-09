Арестович обратился к россиянам после бомбежки роддома и детской больницы в Мариуполе.

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович записал видеообращение российским оккупантам, которые сегодня нанесли авиаудар на детскую больницу и роддом в Мариуполе, в результате чего много раненых и убитых украинцев.

"До удара по роддому Мариуполя это были ещё цветочки. Сейчас, твари, начнётся совсем другая война", - сказал Арестович.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал авиаудар по роддому в Мариуполе.

"Мариуполь. Прямой удар русских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство!", - отметил президент и призвал закрыть небо над Украиной.

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