Оккупанты ведут хаотичную стрельбу из стрелкового оружия

Российские военные пытаются захватить Запорожскую атомную электростанцию. К Энергодару приблизились два танка и два бронетранспортера.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины

"Войска РФ активизировали попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию. Несмотря на то, что происки и дорогу к Энергодару перекрыли представители территориальной обороны и местные жители, к городу приблизились два танка и два бронетранспортера, которые пытаются прорвать оборону", - говорится в сообщении.

При этом указано, что российские военные ведут хаотичную стрельбу из стрелкового оружия

"А также оккупанты пытаются разбить инженерные заграждения, чтобы иметь доступ к дороге, ведущей к станции", - отметили в полиции.