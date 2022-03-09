Работники станции уже четыре дня удерживаются в заложниках, они физически и психологически истощены.

Российские оккупанты пытают персонал захваченной Запорожской АЭС.

Об этом в Facebook сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Персонал захваченной россиянами Запорожской атомной станции подвергается пыткам. Более того, по имеющейся у нас информации, войска оккупантов заставили руководство станции записать обращение, которое планируют использовать в пропангандистських целях", - отметил он.

По словам Галущенка, пропагандистская машина России хочет создать очередной фейк, который будет транслировать своим гражданам и международному сообществу для оправдания собственных преступлений.

"Работники Запорожской атомной станции уже 4 дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники.

Работники станции физически и психологически истощены", - сообщил он.

Министр призвал международных партнеров принять все меры для того, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций, вывести оккупационные войска с захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной.

"Авария на атомных станциях вследствие применения россиянами оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба. Ответственность за это будет целиком на России.

Если такое произойдет, европейцам придется сменить уют своих жилищ на радиационные укрытия. Вместе мы должны положить конец ядерному терроризму России. Это нужно сделать сейчас – пока не стало слишком поздно", - подчеркнул Галущенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну надо заканчивать надо садиться за стол предметных и честных переговоров.

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