На видео россияне требуют от британцев покинуть акваторию, за тем заявляют, что открывают "предупредительный огонь".

ФСБ РФ опубликовала видео инцидента с британским эсминцем Defender в украинских водах возле оккупированного Крыма.

Видеоролик опубликовали российские государственные СМИ, очевидно он снят на борту одного из сторожевых кораблей РФ. На видео слышны переговоры российских пограничников с экипажем британского эсминца.

Россияне требуют от британцев покинуть акваторию, за тем заявляют, что открывают «предупредительный огонь».

"Обстрел" британского корабля россиянами: что случилось

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Как сообщал УНИАН, 18 июня в одесский порт вошли британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805.

22 июня Силы спецопераций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце Defender.

23 июня в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные корабли открыли предупредительную стрельбу по эсминцу Военно-морских сил Великобритании Defender у берегов оккупированного Россией Крыма.

Также, по данным Минобороны России, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для остановки якобы нарушения "российской государственной границы" в Черном море.

В свою очередь в Минобороны Великобритании заявили, что российские военные не стреляли по британскому эсминцу в Черном море. В Британии заявили, что россияне проводили учения по Пушечной стрельбе в Черном море и заранее сообщили о своих планах.

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что эсминец Defender совершал прохождение в украинских водах в Черном море. Он напомнил, что Великобритания не признает аннексию Крыма и «российские границы» в Крыму.

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Автор: Дмитрий Захаров