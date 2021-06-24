ФСБ РФ опубликовала видео инцидента с британским эсминцем Defender в украинских водах возле оккупированного Крыма.
Видеоролик опубликовали российские государственные СМИ, очевидно он снят на борту одного из сторожевых кораблей РФ. На видео слышны переговоры российских пограничников с экипажем британского эсминца.
Россияне требуют от британцев покинуть акваторию, за тем заявляют, что открывают «предупредительный огонь».
"Обстрел" британского корабля россиянами: что случилось
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Как сообщал УНИАН, 18 июня в одесский порт вошли британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805.
22 июня Силы спецопераций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце Defender.
23 июня в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные корабли открыли предупредительную стрельбу по эсминцу Военно-морских сил Великобритании Defender у берегов оккупированного Россией Крыма.
Также, по данным Минобороны России, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для остановки якобы нарушения "российской государственной границы" в Черном море.
В свою очередь в Минобороны Великобритании заявили, что российские военные не стреляли по британскому эсминцу в Черном море. В Британии заявили, что россияне проводили учения по Пушечной стрельбе в Черном море и заранее сообщили о своих планах.
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что эсминец Defender совершал прохождение в украинских водах в Черном море. Он напомнил, что Великобритания не признает аннексию Крыма и «российские границы» в Крыму.
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