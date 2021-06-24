В то же время министр обороны Великобритании заявил, что никто не помешает королевскому флоту свободно и законно ходить по морю.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон отмечает, что британский эсминец Defender совершал прохождение в украинских водах в Черном море.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

Джонсон считает, что британский эсминец Defender курсировал через украинские территориальные воды и правильно поступил, выбрав путь возле оккупированного Крыма.

"Если вы хотите знать мое мнение, я считаю, что это было вполне уместным - использовать международные воды, и, кстати, важное замечание - мы не признаем российскую аннексию Крыма, это часть суверенной украинской территории. Полностью правильным является то, что мы должны отстаивать закон и добиваться свободы судоходства тем способом, как мы сделали - выбрали самый короткий путь между двумя пунктами", - подчеркнул Джонсон.

Премьер Британии добавил, что в этой ситуации важно "отстаивать наши ценности".

"Это касается демократии, прав человека, равенства, но также верховенства права и свободы судоходства. Мы не признаем аннексию Россией Крыма. Она была незаконной. Это украинские воды, и правильно было использовать их из пункта А в пункт Б", - подчеркнул Джонсон.

В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в комментарии Times, что никто не помешает королевским ВМС свободно ходить морем в соответствии с нормами морского права.

"Королевский флот будет всегда соблюдать международное морское право, и никто не помешает ему в мирном проходе", - высказался он, комментируя претензии россиян.

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"Обстрел" британского корабля россиянами

Как сообщал УНИАН, 18 июня в одесский порт вошли британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805.

22 июня Силы спецопераций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце Defender.

23 июня в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные корабли открыли предупредительную стрельбу по эсминцу Военно-морских сил Великобритании Defender у берегов оккупированного Россией Крыма.

Также, по данным Минобороны России, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для остановки якобы нарушения "российской государственной границы" в Черном море.

В свою очередь в Минобороны Великобритании заявили, что российские военные не стреляли по британскому эсминцу в Черном море. В Британии заявили, что россияне проводили учения по Пушечной стрельбе в Черном море и заранее сообщили о своих планах.

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Авторы: Дмитрий Захаров, Виталий Саенко