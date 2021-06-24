На кадрах зафиксировано, как экипаж эсминца общается с российскими военными, которые угрожают открыть огонь.

После информации о том, что российские военные якобы открыли огонь по британскому эсминцу, издание BBC обнародовало репортаж с военного корабля Британии HMS Defender.

Корреспондент издания по вопросам обороны Джонатан Биль, находившийся на борту Defender, сообщил, что заявления, которые ранее обнародовали Россия и Великобритания, не вполне соответствуют тому, что он видел своими глазами.

На кадрах зафиксировано, как экипаж эсминца общается с российскими военными, которые угрожают открыть огонь. Кроме того, все время команда Defender была в состоянии повышенной готовности, а экипаж надел защитные маски на случай перестрелки.

"Обстрел" Россией британского военного корабля: что известно

В среду, 23 июня, российские СМИ со ссылкой на Минобороны написали о предупредительных обстрелах по британскому эсминцу HMS Defender, потому что тот якобы пересек "границу России", проплыв у берегов Крыма.

Также в Москве отметили о брошенных предупредительных бомбах. В ответ Британия опровергла заявления россиян. Лондон ответил, что никаких "обстрелов" со стороны россиян не было.

В Украине объяснили, что РФ выдала свои артиллерийские учения за обстрелы британского эсминца. По мнению советника по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, Москва таким образом хотела сорвать крупнейшие с 1997 года военные учения Украины и более 30 стран Sea Breeze в Черном море.

Накануне российское посольство призвало США отказаться от учений, потому что это якобы "поощряет милитаристские настроения в Киеве".

Британский HMS Defender участвовал в нескольких операциях на Ближнем Востоке, в частности в составе противовоздушной обороны Военно-воздушных сил США во время операции против ИГИЛ в 2014 году.

28 июня в Черном море должны начаться самые крупные совместные украинско-американские военные учения Sea Breeze с 1997 года.

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году, проведя на полуострове фиктивный референдум о присоединении к РФ.

С тех пор россияне перебросили на оккупированную территорию военную технику и войска; постоянно блокируют судоходство в Черном море. Страны мира не признают Крым за Россией.

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Автор: Денис Прядко