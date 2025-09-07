Он указал, что россияне серьезно накапливают дроны и хотят чаще бить по украинским городам.

В ночь на 7 сентября Россия осуществила самый массированный воздушный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения и вопрос состоит в том, как россиянам удалось накопить сколько ударных беспилотников.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, рекордный показатель в виде запуска 810 дронов-камикадзе и приманок Shahed-136/"Гербер"/"Пародия", стал возможным из-за накопления дронов в предыдущие месяцы.

"Ввиду применения такого количества дронов и очередной волне заявлений некоторых комментаторов, из секты "свидетелей тысячи Shahed-136", о том, что скоро каждую ночь будет по тысяче дронов запускаться, имеет смысл вспомнить о том, как россиянам удалось этой ночью установить такой рекорд", - отметил обозреватель.

"Так, в июле россиянам удалось собрать резерв, а в августе производство составило более 6 000 беспилотников. При этом за месяц было использовано 4 133 дрона, что позволило создать запас до 2 000 единиц. С учетом июльских резервов совокупное накопление превысило 3 350 беспилотников", - подсчитал аналитик.

По информации Коваленко, только за первую неделю сентября противник применил 1 960 дронов, тогда как произвел в этот период около 1 400 единиц.

Для сегодняшнего удара, по его оценке, россияне взяли из запасов более 500 беспилотников. Таким образом, в настоящее время у них в резерве примерно в 2 800 единиц.

Кроме того, аналитик обратил внимание на стремление России установить периодичность массированных атак каждые 2–4 дня.

"Это все указывает на то, что угроза повторения массированного, концентрированного налета оккупантов остается достаточно высокой до сих пор, а сентябрь вполне может стать месяцем рекордным по налетам", - допустил аналитик.

Удар россиян по Украине 7 сентября

Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко высказал мнение, что атаку, проведенную в ночь на 7 сентября оккупанты подготовили очень тщательно.

По его словам, эта атака - поздравление украинским разведчикам с профессиональным праздником. Романенко предполагает, в сентябре враг уже израсходовал 38% объема беспилотников, которые способен производить ежемесячно ("Шахедов", а также их имитаторов). Поэтому на протяжении месяца мощных атак может быть меньше, но не исключается увеличение ракетных атак.

