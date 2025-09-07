По мнению Романенко, противник может усилить ракетные удары.

Российские военные усердно готовились к атаке по Украине, которую осуществили в ночь на 7 сентября. В частности, долго работала воздушная разведка врага, есть достаточно много попаданий и впервые была применена "двойная" взрывная часть ударного дрона.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко.

"Эта атака - это поздравление нашим ГУРовцам, у которых сегодня профессиональный праздник. Россияне решили, нанося удары по городам, ответить на удары по их важным военным объектам и НПЗ", - высказал мнение эксперт.

Романенко отметил, что ничего нового во время этого удара не было. Единственное - была информация о применении нового варианта боевой части на основе ижевского варианта "Шахеда" - на БПЛА "Гарпия-А1".

"Здесь используется две боевые части, и каждая по 52 кг. То есть, всего 104 кг - боевая часть... Но она была сбита и боевая часть не была инициирована", - сказал Романенко.

Эксперт также прокомментировал информацию о том, что РФ ежемесячно может производить 2700 ударных беспилотников и 2,5 тыс. дронов-имитаторов "Гербера".

Он прогнозирует, что в сентябре ситуация будет несколько легче, поскольку враг уже выстрелял 38% от тех беспилотников, которые они способны выпускать - 1961, хотя прошло всего 7 дней месяца.

"То есть, в дальнейшем таких сильных налетов не будет, иначе россияне будут вынуждены сократить количество дроновых ударов", - считает Романенко, но добавляет, что враг может увеличить количество ракетных ударов.

Он акцентировал, что сегодня ракет "Искандер-К", которые враг запустил по Украине, было сбито меньше половины.

"А баллистика... Вероятно, россияне целились по местам, где у нас нет антиракетных комплексов. Потому что, если бы баллистика летела по Киеву, результат должен был бы быть лучше. В общем, сегодня достаточно много залпов по всей территории - оккупанты старались... Несколько дней не было массированных атак, летали разведчики - россияне старательно изучали и цели, и места, где размещены наши зенитные средства", - предположил эксперт.

Удар по Украине 7 сентября

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что 7 сентября армия РФ атаковала Украину рекордным количеством средств воздушного нападения - зафиксировано более 820 целей: ракеты наземного базирования и беспилотники. Подтверждено попадание 54 дронов и девяти ракет.

