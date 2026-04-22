'Окно возможностей' открыто до ноября: Дикий оценил вероятность нападения РФ на Европу

На такое решение Кремля, в частности, может повлиять патовая ситуация на украинском фронте, считает эксперт.

Россия может воспользоваться "окном возможностей", пока президент США Дональд Трамп находится у власти, и напасть на страны Европы. Такое мнение в интервью УНИАН высказал Евгений Дикий - ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар".

"С военной точки зрения, им бы еще подготовиться. Но, во-первых, Европа тоже понемногу готовится. Но, во-вторых, и гораздо важнее то, что в ноябре может закрыться американское окно возможностей. Если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса, то в таком случае Конгресс при большинстве демократов на 100% подтвердит свои гарантии безопасности Европы. И если при большинстве демократов РФ нападет на Европу, то можно будет с уверенностью сказать, что армия США вмешается в этот процесс. И Россия этого действительно боится", - сказал Дикий.

Он добавил, что Россию к такому решению может подтолкнуть, в частности, патовая ситуация на украинском фронте. И это может заставить Москву перейти от шантажа к реальной войне с Европой.

"Просто потому, что им больше нечего делать. Потому что они не могут не понимать, что в Украине развитие событий явно не в их пользу. И если даже действующий расклад будет сохраняться, не говоря уже об улучшении положения, то мы выиграем эту войну. И РФ это понимает. И это их летнее наступление – я думаю, что это последняя попытка чего-то добиться в этой войне. И когда она сорвется – у них банально не будет сил и смысла дальше пытаться здесь чего-то добиться. И тогда они могут пойти совершенно другим путем", – добавил Дикий.

Угрозы РФ в адрес Европы – другие новости

Ранее в Минобороны России заявили, что план ряда европейских стран увеличить поставки беспилотников Украине "приведет к непредсказуемым последствиям и резкой эскалации военно-политической ситуации". Также они опубликовали адреса этих предприятий.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал этот список "перечнем потенциальных целей" для российской армии.

Также ранее в России обвинили страны Балтии и Финляндию в том, что они якобы предоставляют Украине свое воздушное пространство для пролета беспилотников. Помощник российского диктатора и глава Морской коллегии Николай Патрушев обвинил эти страны в том, что они "участвуют в атаках на российскую территорию".

Вас также могут заинтересовать новости: