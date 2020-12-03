Представитель России в ООН Василий Небензя сделал сенсационное заявление на неформальном заседании Совбеза 2 ноября.
Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ в Facebook.
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«Небензя заявил о «конфликте на Донбассе»: it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine («это не внутренний конфликт в Украине, это - политический конфликт между РФ и Украиной»), – говорится в сообщении.
В делегации добавили, что Небензя пытался сыграть на заседании, которое проигнорировали ведущие страны, некоего «модератора дискуссии» между оккупантами и «политтехнологом» Михаилом Погребинским, который по замыслу должен был сделать вид «диалога с Донбассом» якобы от Украины.
Кроме того, Небензя в очередной раз поднимал вопрос выборов в ОРДЛО по схеме Кремля и преимущества несуществующего «Минского формата» (но существуют Минские договоренности – УНИАН) над «нормандским» саммитом
3 декабря состоялось неформальное заседание Совбеза ООН по инициативе Москвы. В то же время в Украине его назвали "PR-акцией" для легитимизации боевиков на высших международных площадках. Отмечалось, что ведущие государства мира предложение РФ проигнорировали.
Украинская делегация в ТКГ подчеркнула, что расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода к состоянию полной изоляции со стороны международного сообщества.
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