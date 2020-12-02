Международные партнеры Украины в Совете Безопасности ООН "событие" будут игнорировать, его не будут транслировать на ресурсах ООН. Отмечается, что во время пандемии COVID это делается как видеоконференция, что дает РФ возможность показать по видео любого.

Российская Федерация как государство-оккупант организует PR-акцию под видом неформального заседания Совета безопасности ООН в формате Арриа с привлечением боевиков, но ведущие страны это мероприятие проигнорируют.

Как сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Facebook, официальные представители Российской Федерации и ряд российских СМИ пытаются обеспечить резонансное сопровождение события, которое они анонсировали как «...сегодня впервые участие в заседании Совета Безопасности ООН примут представители «ЛНР» и «ДНР»».

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В этой связи украинская делегация высказала свою позицию.

В частности, отмечается, что "формула Арріа, по которой российские представители пытаются провести это заседание - это неформальное заседание без соблюдения процедуры, применения права вето и т.п.".

При этом, Россия будет проводить такое заседание вне помещений Совета безопасности ООН, а на этом неформальном заседании председатель СБ ООН своих функций не выполняет, отчеты, протоколы не составляются и присутствуют только переводчики.

"На эти заседания приглашаются обычно те, кто не имеет права или возможности участвовать в официальных заседаниях СБ, - общественный сектор, ученые, правозащитники, представители меньшинств, другие негосударственные субъекты. Если раньше для таких заседаний нужно было физическое присутствие, и, таким образом, доступ негосударственных субъектов или просто провокаторов был ограничен, то во время пандемии COVID это делается в формате видеоконференции, и появляется возможность показать по видео кого угодно", - отмечает украинская делегация.

В то же время российские представители уже успели обвинить Францию и ФРГ в «подыгрывании Украине» и поставили под сомнение способность этих стран выступать посредниками в нормандском формате.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это "заседание" будут бойкотировать не только Украина, а и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. "То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, которые входят сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ", - отмечается в заявлении.

Также благодаря принципиальной позиции наших партнеров в СБ ООН, российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

Украинская делегация убеждена, что это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды.

По мнению украинской стороны, российская попытка провести громкое мероприятие по легитимизации организаций, которые считаются в Украине террористическими, имеет свои причины.

В частности, "лица, отвечающие в РФ за внешнюю политику, понимают степень своей ответственности за лишь частичное выполнение, а, может, и срыв прошлогодних договоренностей в Париже на высшем уровне в нормандском формате. 9 декабря им исполняется год".

"Эти люди пытаются переложить собственную вину на Украину, Францию и ФРГ. Такие попытки проваливаются каждый раз и способны привести лишь к укреплению связей между государствами и международными организациями, которых пытается обвинить РФ", - заявляют в украинской делегации.

"Украинская делегация для участия в ТКГ напоминает, что проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в нормандском формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и на которой были бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию и выполнить договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне", - заключается в заявлении.

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Автор: Виталий Саенко