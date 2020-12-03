В ТКГ считают, что Россия пытается легитимизировать "Л/ДНР".

Россия пытается легитимизировать свои марионеточные образования "Л/ДНР" путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения очередного псевдо-референдума.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Украинская делегация в ТКГ считает, что РФ пытается легитимизировать свои марионеточные образования путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдо-референдума, во время которого должна быть "определена воля народа Донбасса"; в придачу – квалифицировать этот процесс как "истинное выполнения Минских договоренностей".

Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации) как "независимых республик" или угроза такого признания, считают в ТКГ. "Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось осуществлять в течение года после парижских договоренностей, не удалось", - отмечается в сообщении.

"От попыток лавирования в ответ на сильные и международно признанные шаги Украины по реализации всего комплекса договоренностей в Нормандском формате, руководство РФ перешло к откровенному шантажу международного сообщества и, прежде всего, Франции и ФРГ, пытаясь дискредитировать их роль как активных и последовательных участников Нормандского формата", - считают в украинской делегации.

Украинская делегация в ТКГ подчеркнула, что расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и переходу к состоянию полной изоляции со стороны международного сообщества.

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Автор: Виталий Саенко