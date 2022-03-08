Украинские защитники с начала полномасштабной войны с РФ ликвидировали 12 тысяч оккупантов.

Есть три причины, почему россияне так быстро выступили за переговоры с Киевом на второй день полномасштабной войны с Украиной.

Об этом в эфире Украина 24 сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

Он отметил, что комментировать переговоры официально не будет.

"Я неплохо знаю военную историю мира и не могу вспомнить ни одного случая, когда страна начала агрессивную кампанию и на второй день - переговоры. Тут сразу три мысли: все сразу пошло не так; из-за реакции Запада надо себя подстраховывать, изображать из себя людей, готовых к переговорам; и третье - с самого начала они не придавали серьезного веса этим переговорам, для имитации процесса", - сказал Арестович.

На переговоры, добавил он, с российской стороны отправили людей с несколько "путаной репутацией", тогда как украинскую делегацию составили, в частности, председатель парламентской фракции и министр обороны.

"Постепенно снижается планка требований со стороны Российской Федерации", - обратил внимание советник главы ОП.

В первый раз россияне требовали "безусловной капитуляции", что рассмешило президента. Сейчас же "куда-то подевалась "денацификация", а это было первое заявленное требование и цель российской операции".

"Говорили о "демилитаризации". Но демилитаризация, когда наши Вооруженные силы продолжают сносить многокилометровые колонны врага... И с демилитаризацией не получается. А если взглянуть на потери российские, то тут вопрос: кто кого демилитаризирует. Думаю, еще 10 дней, и планка переговоров будет выглядеть что-то вроде: "Ну вы хотя бы не используйте на официальном уровне известную кричалку харьковских болельщиков". Это будет единственное условие, которое они должны оставить, если такими темпами будет продолжаться", - сказал он.

Арестович отметил, что за последние сутки наша армия прибегла к 7 контратакам, тогда как россияне продолжают "отчаянно" атаковать Харьков. Также он отметил, что и атаки вблизи Киева завершатся для врага с большими потерями.

За 12 дней войны в Украине противник понес огромные боевые потери. За это время Вооруженные Силы Украины ликвидировали почти 12 тысяч оккупантов.

В Генштабе призывают украинцев доверять только проверенным источникам, не поддаваться панике и продолжать тотальное сопротивление.

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