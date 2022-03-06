Это - один из важный инфраструктурных объектов Украины.

Российские оккупационные силы планируют захватить важный инфраструктурный объект - дамбу Каневской ГЭС.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ за сутки.

Каневкая ГЭС — вторая ступень каскада гидроэлектростанций на территории Украины, в г.Каневе, Черкасская область, построенная на реке Днепр и входящая в состав "Укргидроэнерго".

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской атомной электростанции, в результате чего возник пожар на территории атомной станции.

По состоянию на 6:20 4 марта спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

Утром того же дня в Госатомрегулирования сообщили, что площадка Запорожской АЭС захвачена военнослужащими Российской Федерации.

Также сообщается, что энергоблоки не повреждены, изменений радиационного состояния не зафиксировано.