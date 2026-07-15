ДТЭК и американская Halliburton подписали меморандум об увеличении добычи газа в Украине

Компания ДТЭК и одна из ведущих энергетических компаний мира Halliburton подписали меморандум о взаимопонимании с целью увеличения добычи газа в Украине. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК Нафтогаз, лидер среди частных компаний по объемам добычи газа, и Halliburton, один из ведущих мировых поставщиков продуктов и услуг для энергетической отрасли, подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ стал результатом переговоров между компаниями и положит начало сотрудничеству, направленному на укрепление энергетической безопасности Украины", – говорится в нем.

Отмечается, что сочетание международного опыта и передовых технологий Halliburton с локальной экспертизой ДТЭК будет способствовать увеличению добычи природного газа и укреплению энергетической устойчивости страны.

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В частности, направления сотрудничества охватывают применение технологий заканчивания скважин, интенсификации добычи, программных продуктов для проектирования скважин и сопровождения бурения, а также других современных технологических решений.

"ДТЭК Нафтогаз всегда уделял особое внимание внедрению и использованию самых современных технологий в своей деятельности. Убежден, что сотрудничество с Halliburton, основанное на экспертизе, современных технологиях и инновациях компании, позволит нам стать еще более технологичными и эффективными, а также откроет новые возможности для развития газодобычи в Украине. Сегодня, когда наша страна сталкивается с беспрецедентными вызовами, увеличение внутренней добычи газа является ключевым фактором укрепления энергетической безопасности Украины и Европы", – отметил генеральный директор ДТЭК "Нафтогаз" Игорь Щуров.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова и GE Vernova подписали меморандум о взаимопонимании с целью реализации крупного проекта по строительству газовой генерации в Украине стоимостью 900 млн евро.

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