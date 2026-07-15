Владельцы котов часто замечают, что кошки одинакового окраса ведут себя похоже.

Коты, как и люди, обладают собственными индивидуальными чертами и привычками. Ученые уверены, что цвет кошки и характер никак не связаны, но владельцы животных могут с этим не согласиться.

Многие хозяева замечают, что питомцы с одинаковым окрасом имеют похожие привычки. Конечно, это никак не подтверждается наукой. Поэтому выбирать четырехлапого друга по оттенку шерсти не стоит. Однако эти наблюдения нередко оказываются правдивыми. Мы разобрались, что означает окрас кота по народным представлениям.

Что говорит о характере цвет кошки - народные поверья

С точки зрения науки окрас кошек и характер никак не связаны. Оттенок шерсти "программируется" в геноме и передается котенку от родителей. Однако в народе сложились представления о том, каким характером обладают животные разных цветов.

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Черные коты

Приметы связывают черных кошек с несчастьем и колдовством. Конечно, это обычные суеверия, и на самом деле такие животные приносят владельцам такое же счастье, как и любые другие. Питомцы черного окраса часто бывают ласковыми и дружелюбными. Но при этом осторожными к незнакомцам.

Белые коты

Светлый цвет шерсти у котов встречается мало, поскольку за него отвечает редкий ген. Он также связан с гибелью клеток внутреннего уха, поэтому многие белые кошки с голубыми глазами глухие. В приметах этим животным приписывают спокойный и застенчивый характер. Они пугливее других кошек. Также такие питомцы реже уживаются с другими зверьми в доме.

Рыжие коты

80% животных оранжевого цвета являются самцами. Рыжий окрас у кошек встречается очень редко. Но независимо от пола, именно этих питомцев считают самыми неугомонными и игривыми. Эта их особенность стала настолько известной, что в англоязычном интернете появился мем "orange cat behavior". Владельцы рыжих котов выкладывают сотни забавных видео, где их питомцы носятся по всему дому, ломают вещи и встревают в неприятности. Считается, что с таким пушистым другом в доме не бывает скучно.

Серые коты

Полностью серый цвет присущий умным и веселым кошкам. Они легко обучаются командам и обожают играть, а также требуют много внимания от владельца.

Некоторые серые кошки имеют полоски - такой окрас называется "табби". Если вам интересно, что означает серый цвет кошки в таком случае, то приметы описывают их как гордых и независимых, но при этом крепко привязанных к хозяину.

Черно-белые коты

Многие владельцы связывают черно-белый окрас кота и характер "ленивого интеллигента". Такие животные не причиняют никаких проблем в доме. Зачастую их вообще не слышно и не видно, потому что они предпочитают сладкий сон играм. А когда пушистики не спят, то наслаждаются компанией хозяина. Хотя в целом они ласковые, но обижать себя не дают.

Трехцветные коты

Трехцветный или черепаховый окрас встречается почти исключительно у самок. Коты с такой шерстью практически не рождаются. Считается, что животные такого цвета обладают более агрессивным, напористым характером. Они чаще доминируют над сородичами. А в общении с человеком обычно показывают упрямство. Их расположение нужно заслужить.

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