В Китае планируют построить 'город-лес', где здания покроют 40 тысячами деревьев

Китай решительно взялся за проблему экологии в городах.

В Китае разрабатывается масштабный проект "Лесной город Лючжоу", который должен стать примером сочетания современной городской застройки и природной среды. Как пишет издание Antena 3 CNN, новый район в городе Лючжоу на юге страны планируется практически полностью озеленить, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха и сделать городское пространство более экологичным.

В публикации отмечается, что Китай уже много лет пытается бороться со смогом с помощью более жестких экологических норм, закрытия отдельных предприятий и развития общественного транспорта. Однако такие меры лишь частично решили проблему. Именно поэтому итальянский архитектор Стефано Боэри предложил гораздо более радикальный подход – интегрировать деревья и другие растения непосредственно в архитектуру зданий.

По данным издания, концепция возникла на основе успешного проекта Bosco Verticale ("Вертикальный лес") в Милане, завершённого в 2014 году. Опыт эксплуатации двух жилых башен, покрытых растительностью, показал, что такая застройка способна эффективно очищать воздух от мелкодисперсных частиц. Это и стало основой для создания уже целого "города-леса".

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Новый район планируется построить на северной окраине Лючжоу, где проживает около 1,5 млн человек. Территория площадью примерно 175 гектаров будет застроена жилыми домами, офисами, школами, гостиницами и больницей, фасады, крыши и балконы которых покроют зелеными насаждениями. Всего здесь высадят около 40 тысяч деревьев и почти миллион растений более ста различных видов.

По оценкам архитектурного бюро Stefano Boeri Architetti, такое количество растительности будет ежегодно поглощать почти 10 тысяч тонн углекислого газа и около 57 тонн мелких загрязняющих частиц, одновременно производя примерно 900 тонн кислорода. Помимо очистки воздуха, растительный покров должен снижать температуру в городской среде, приглушать шум транспорта и создавать новые места обитания для птиц и насекомых.

Проект также предусматривает использование геотермальной энергии для отопления и охлаждения зданий, установку солнечных панелей, а также транспортное сообщение с городом с помощью электротранспорта. По замыслу разработчиков, район должен функционировать максимально автономно и стать моделью устойчивого городского развития.

"Лючжоу задуман лишь как отправная точка", – говорится в публикации. Архитектурное бюро уже предложило аналогичные концепции для других китайских городов, которые также страдают от сильного загрязнения воздуха.

Мегапроекты в Китае

Как писал УНИАН, в китайском городе Юньчэнь заработала система охлаждения, которая распыляет над жилыми кварталами мелкодисперсный водяной туман, снижая температуру на 5–8 °C.

Эта технология помогает бороться с эффектом "городского теплового острова", охлаждая стены и дворы, чтобы они меньше нагревали воздух после захода солнца. В то же время её эффективность ограничена высокой влажностью и значительным потреблением воды, что создаёт препятствия для массового внедрения.

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