Украина устроила России стратегическую блокаду 'в стиле Ормуза', – CNN

Для россиян Азовское море имеет такое же значение, как Ормузский пролив для стран Персидского залива.

Украинские удары по судоходству в Азовском море создали для России такие же проблемы с экспортной логистикой, как удары Ирана по танкерам в Ормузском проливе для стран Персидского залива. Об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что в течение последних дней спутниковые снимки и сервисы отслеживания судов зафиксировали большие очереди кораблей у Ростова-на-Дону и других подходов к Азовскому морю. Причиной стало закрытие Донско-Азовского канала и Керченского пролива после серии украинских ударов.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что всего за девять дней украинские военные поразили 116 российских судов в Азовском море.

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Как напоминает CNN, ранее Азовское море фактически оставалось недосягаемым для украинских ударов и служило для России важной базой для ведения боевых действий и перевозки грузов. Однако развитие украинских беспилотных технологий существенно изменило ситуацию.

Американский Институт изучения войны считает, что новая кампания является частью более широкой стратегии Украины. По оценке аналитиков, "эти удары являются новой фазой усилий Украины по изоляции оккупированного Крыма от российской логистической сети и нарушению российских морских маршрутов, особенно для перевозки нефтепродуктов и зерна".

Эксперты предупреждают, что последствия могут выйти далеко за пределы военной сферы. Ведущий аналитик аграрных рынков Черноморского региона Андрей Сизов пояснил, что роль Черного моря для мировой торговли зерном является критически важной.

"Черное море для рынка пшеницы – это то же самое, что Персидский залив для рынка сырой нефти", – подчеркнул он.

По словам эксперта, если нынешняя ситуация сохранится, "экономические потери России могут вырасти до миллиардов долларов".

По информации CNN, примерно четверть российского экспорта пшеницы проходит через Азовское море. Хотя Москва утверждает, что способна перенаправить поставки через другие черноморские порты, аналитики сомневаются, что этого будет достаточно в разгар сезона экспорта зерна.

Как подытоживает издание, нынешняя кампания стала продолжением украинской стратегии изоляции оккупированного Крыма. После ударов по энергетической инфраструктуре полуострова Украина усилила атаки на мосты, железнодорожные пути, автомобильные магистрали и суда, обеспечивающие российскую логистику, постепенно затрудняя использование Азовского моря в качестве одного из главных транспортных коридоров России.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина всё активнее наносит удары по военным и энергетическим объектам в глубине России. Кампания дальних ударов привела к дефициту топлива и отключениям электроэнергии в Крыму, а также поразила стратегические предприятия в Санкт-Петербурге, Москве и Волгограде.

Обозреватели отмечают, что Россия обстреливала украинский тыл на протяжении всей войны, однако теперь Украина имеет возможность отвечать тем же. И сами россияне признают, что они не готовы к новому этапу войны.

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