РФ ударила по учебному центру ВСУ: есть погибший и раненые

Сейчас Украиной принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время атак.

В ночь на 12 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины.

"Оповещение личного состава было осуществлено должным образом сразу после поступления сигнала "Ракетная опасность". Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас известно об одном погибшем и 11-х раненых различной степени тяжести. Еще 12 военнослужащих обратилось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

Видео дня

"На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в пресс-службе.

Также в Сухопутных войсках отметили, что с целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракет.

Российские атаки: важные новости

Как сообщал УНИАН, 10 августа российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу на Днепропетровщине. По данным "Укрзализныци", всех работников удалось вовремя вывести в укрытие, поэтому обошлось без жертв.

В тот же день оккупанты атаковали авиабомбами Запорожье. По информации руководителя областной военной администрации Ивана Федорова, одна бомба попала в автовокзал, вызвав значительные разрушения, другая - в клинику Запорожского медицинского университета. Также пострадали семь жилых домов, в которых выбило окна и сорвало крыши.

Вас также могут заинтересовать новости: