Жертв в результате удара нет, рассказали в "Укрзализныце".

В ночь на 10 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Синельниковскому району Днепропетровской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

"В районном центре повреждениям подверглась инфраструктура, есть разрушения на транспортном предприятии. Также повреждены 2 частных дома. На нескольких локациях возникли пожары, которые ликвидировали пожарные. Также спасатели ликвидировали последствия атаки в Васильковской и Межевской территориальных общинах. Предварительно, погибших и травмированных нет", - отметили в ГСЧС.

В то же время председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский на своей странице в Facebook сообщил, что целью российской атаки стал железнодорожный вокзал.

"Мирный процесс в исполнении варваров-соседей сейчас выглядит так. Очередная ночь и очередной массированный налет на железнодорожный узел, в том числе вокзал. Днепропетровская область. Все дежурные работники заблаговременно отведены, поэтому самое главное - без жертв.

Уже с самого-самого утра началось восстановление. Наше лето такое", - написал Перцовский.

Российские атаки: важные новости

Накануне, 9 августа, российские захватчики атаковали ракетами Днепр. В результате удара пострадали три человека - 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Также, по словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате атаки есть разрушения на предприятии.

Между тем журналисты BBC подсчитали, что с начала инаугурации Трампа количество российских атак по Украине выросло в более чем вдвое. Сообщается, что РФ начала увеличивать количество атак еще во времена президентства Джо Байдена. Однако уже после победы Трампа на выборах в ноябре они резко возросли. Сейчас количество воздушных атак РФ по Украине достигло самого высокого уровня за все время войны, отметили журналисты.

Вас также могут заинтересовать новости: