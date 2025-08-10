Десятки людей получили ранения.

Российская авиация нанесла бомбовый удар по городу Запорожье, попали в здание автовокзала и клинику медуниверситета. Десятки людей получили ранения, сообщил в своем Телеграм глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам враг нанес два удара управляемыми авиабомбами: один пришелся по зданию автовокзала, второй - по университетской клинике Запорожского медицинского университета. Чтобы освободить людей из-под завалов, пришлось задействовать специальную спасательную технику.

По состоянию на 20 часов было известно о 19 раненых.

Кроме здания автовокзала и клиники, также повреждения получили семь многоквартирных домов. В зданиях выбиты окна и повреждены крыши.

Как писал УНИАН, сегодня дроны Главного управления разведки впервые атаковали Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный за 2 тысячи километров от границ Украины. Это первая атака дронов на территории Республики Коми с начала войны.

Также мы рассказывали, как именно российским диверсионно-разведывательным группам удалось просочиться в Покровск в июле. Как выяснилось, 80% диверсантов перебили еще на пути в город.

