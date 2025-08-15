Промышленное производство и розничные продажи растут самыми низкими темпами в этом году, поскольку политики борются с угрозой дефляции.

Два главных экономических показателя Китая резко замедлились в июле. Внутренние проблемы и давление со стороны торговли усилили опасения по поводу ситуации во второй по величине экономики мира.

Издание Financial Times пишет, что, по официальным данным Национального бюро статистики Китая, промышленное производство в июле выросло на 5,7%, что является самым низким показателем с ноября 2024 года и ниже июньского показателя в 6,8%. Розничные продажи выросли на 3,7% за месяц, по сравнению с 4,8% в июне.

Эти мрачные данные появились на фоне четырехлетнего спада на рынке жилья и последствий торговой войны президента США Дональда Трампа, которые оказывают давление на экономику Китая, где правительство борется с угрозой дефляции и растущими опасениями по поводу перепроизводства в промышленности.

Цены на новые дома в 70 крупных городах в июле снизились в среднем на 0,3% после недавней серии снижений, которые подорвали надежды на быстрое восстановление рынка жилья.

В последние недели Пекин активизировал кампанию против избыточных мощностей в промышленной и производственной сфере, которые политики обвиняют в стимулировании перепроизводства и падении цен. Официальные данные показали, что потребительские цены в июле остались на прежнем уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цены производителей сократились на 3,6%. Власти пытаются стимулировать потребительские расходы, предлагая субсидии молодым родителям и программы обмена бытовой техники.

Инвестиции в недвижимость за первые семь месяцев года сократились на 12%. Отдельные данные Народного банка Китая показали неожиданное падение общего объема новых кредитов.

"Глядя в будущее, мы не видим особых причин ожидать значительного восстановления экономики в течение оставшейся части этого года", — отметил Зичун Хуан из Capital Economics, добавив, что рост экспорта "вероятно, останется под давлением" ввиду перспективы введения высоких пошлин и "повышения пошлин на перенаправленные грузы".

Стоит отметить, что целевой показатель роста на 2025 год установлен на уровне около 5%, что соответствует показателю прошлого года. Во втором квартале ВВП вырос на 5,2% по сравнению с предыдущим годом.

Темпы роста экономики Китая в начале 2024 года оказались медленее, чем ожидалось, а в апреле-июне выросла лишь на 4,7% по сравнению с годом ранее.

Китай снизил ключевую учетную ставку и базовые ставки кредитования, чтобы ускорить рост экономики. Страна находилась на грани дефляции и столкнулась с затяжным кризисом в сфере недвижимости, растущим долгом и плохими настроениями потребителей и бизнеса. В третьем квартале 2024 года экономический кризис в Китае продолжился.

Позже издание The New York Times писало, что спад в сфере недвижимости, который усилился во время пандемии Covid-19, уничтожил рабочие места и заставил людей чувствовать себя беднее.

