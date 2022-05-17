Белгород является ключевым узлом снабжения российской армии.

Российские войска могут попытаться сохранить позиции и продолжить нанесение ударов по позициям украинских сил, чтобы не допустить ВСУ к зоне действия орудий или ракетно-артиллерийского огня по Белгородской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Белгород является крупным российским городом и ключевым узлом снабжения российской армии, участвующей в захватнической войне против Украины на востоке.

В частности, российская группировка вокруг Харькова пытается удержать границу и не допустить продвижения украинских войск дальше на север.

Эта деятельность отличается от предыдущих выводов русских из-под Киева, Чернигова и Сум в начале войны, когда русские полностью отошли на территорию России.

В качестве альтернативы русские могут надеяться провести контрнаступление, чтобы отступить на юг, к Харькову, хотя такая попытка вряд ли увенчается успехом.

Война в Украине: обновленные данные

В течение 16 мая ВСУ отбили 11 атак врага на востоке. Враг предпринял три неудачные попытки штурма на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Русские также отошли на стратегически им важном Северодонецком направлении.

Противник продолжает наносить ракетные удары по гражданской и военной инфраструктуре.

На Донецком и Луганском направлениях уничтожено 5 танков врага, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", 6 артиллерийских систем, 12 единиц боевой бронированной техники и 1 автомобиль противника.

В понедельник были поражены пять воздушных целей: самолет Су-25, три БПЛА оперативно-тактического уровня и крылатая ракета.

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