Российские войска могут попытаться сохранить позиции и продолжить нанесение ударов по позициям украинских сил, чтобы не допустить ВСУ к зоне действия орудий или ракетно-артиллерийского огня по Белгородской области.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
Белгород является крупным российским городом и ключевым узлом снабжения российской армии, участвующей в захватнической войне против Украины на востоке.
В частности, российская группировка вокруг Харькова пытается удержать границу и не допустить продвижения украинских войск дальше на север.
Эта деятельность отличается от предыдущих выводов русских из-под Киева, Чернигова и Сум в начале войны, когда русские полностью отошли на территорию России.
В качестве альтернативы русские могут надеяться провести контрнаступление, чтобы отступить на юг, к Харькову, хотя такая попытка вряд ли увенчается успехом.
Война в Украине: обновленные данные
В течение 16 мая ВСУ отбили 11 атак врага на востоке. Враг предпринял три неудачные попытки штурма на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
Русские также отошли на стратегически им важном Северодонецком направлении.
Противник продолжает наносить ракетные удары по гражданской и военной инфраструктуре.
На Донецком и Луганском направлениях уничтожено 5 танков врага, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", 6 артиллерийских систем, 12 единиц боевой бронированной техники и 1 автомобиль противника.
В понедельник были поражены пять воздушных целей: самолет Су-25, три БПЛА оперативно-тактического уровня и крылатая ракета.