РФ могла потерять половину своих 'кинжалоносцев', - эксперт

Долинце предупредил, что даже полное уничтожение всех имеющихся сегодня МиГ-31К не говорит о том, что Россия больше не будет иметь этих самолетов.

Авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что в результате украинского удара по аэродрому "Саваслейка" российская армия могла потерять половину своих МиГ-31К, которые способны переносить ракету "Кинжал". Об этом он заявил РБК-Украина.

По его словам, до полномасштабного российского вторжения была информация, что на вооружении РФ находится 12 самолетов МиГ-31К. Ранее уже было подтверждено уничтожение одного из них, еще один - уничтожили во время удара по "Саваслейке".

"То есть теперь их 10. Еще по крайней мере 5 были повреждены. Как сильно они были повреждены - остается вопросом. Если они были повреждены так, что их нельзя отремонтировать, то мы можем говорить, что 50% носителей было уничтожено. Если их можно будет быстро восстановить, то речь будет идти лишь о временном сокращении этих носителей", - рассказал эксперт.

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Аналитик напомнил, что МиГ-31К был создан на базе МиГ-31 версии Б или БС. А таких самолетов, по его словам, еще более 100 единиц в запасе российской армии.

"Мы должны понимать, что даже полное уничтожение всех имеющихся сегодня МиГ-31К не говорит о том, что Россия больше не будет иметь этих самолетов. Конечно, им потребуется определенное время, которое может занять от полугода до года, но они смогут получить новые носители", - добавил Долинце.

Удар по аэродрому "Саваслейка"

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что предыдущая атака украинских беспилотников на российский аэродром "Саваслейка" привела к уничтожению перехватчика МиГ-31К Foxhound и двух транспортных самолетов Ил-76 Candid.

Издание The War Zone напоминает, атака на авиабазу примерно в 650 километрах к северо-востоку от Украины была осуществлена 16 августа.

Саваслейка - это база дальней авиации, основная наступательная задача которой заключается в использовании Foxhound, адаптированных для размещения баллистической ракеты воздушного базирования "Кинжал", оружия, которое спорадически применяли в войне в Украине.

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