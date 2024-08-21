Атака на аэродром была осуществлена и 13 августа: также есть результаты.

В результате атаки на военный аэродром "Саваслейка", в Нижегородской области РФ, 16 августа уничтожены три вражеских самолета, еще 5 - повреждены. Об этом сообщил источник УНИАН.

Так, 16 августа Главным управлением разведки Украины был нанесен удар по аэродрому "Саваслейка" дронами-камикадзе.

Как сообщают источники в военной разведке, в результате атаки был уничтожен самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждено около пяти самолетов, вероятно МИГ-31К/И.

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Отмечается, что предыдущий удар по аэродрому "Саваслейка" был нанесен 13 августа, в результате чего был поражен склад ГСМ и поврежден самолет МИГ-31К/И.

По данным космической разведки, на момент совершения атаки 13 августа на указанном аэродроме находились 11 самолетов МИГ-31К/И, самолет Ил-76, пять вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Атака на аэродром "Саваслейка" - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 14 августа в Нижегородской области РФ в районе военного аэродрома "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31, раздались мощные взрывы.

Впоследствии источники УНИАН сообщили, что по аэродрому работали дальнобойные дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны. Отмечалось, что под ударом были и другие российские военные аэродромы. Главный редактор Defence Express Олег Катков сказал, что атаковали сразу 4 военных аэродрома РФ: "Халино", "Балтимор", "Саваслейку" и "Борисоглебск".

Позже в Генштабе ВСУ рассказали, что под удар попали аэродромы в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ. Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.

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