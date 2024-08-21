Атака на авиабазу примерно в 650 километрах к северо-востоку от Украины была осуществлена 16 августа.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что предыдущая атака украинских беспилотников на российский аэродром "Саваслейка" привела к уничтожению перехватчика МиГ-31К Foxhound и двух транспортных самолетов Ил-76 Candid.

Издание The War Zone напоминает, атака на авиабазу примерно в 650 километрах к северо-востоку от Украины была осуществлена 16 августа.

Саваслейка - это база дальней авиации, основная наступательная задача которой заключается в использовании Foxhound, адаптированных для размещения баллистической ракеты воздушного базирования "Кинжал", оружия, которое спорадически применялось в войне в Украине.

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Авиабаза Миллерово в последний раз подверглась атаке в июле. Спутниковые снимки, с этой атаки, показали, что был нанесен определенный ущерб, хотя его масштаб неясен.

Аэродром, расположенный недалеко от границы с Украиной, является базой для многоцелевых истребителей Су-30СМ Flanker 31-го истребительного авиационного полка, а также истребителей Су-35 Flanker-E. База уже подвергалась атакам, начиная с начала полномасштабного вторжения.

Удар по авиабазе Саваслейка

В результате атаки на военный аэродром "Саваслейка", в Нижегородской области РФ, 16 августа уничтожены три вражеских самолета, еще 5 - повреждены. Об этом сообщил источник УНИАН.

Так, 16 августа Главным управлением разведки Украины был нанесен удар по аэродрому "Саваслейка" дронами-камикадзе.

Как сообщают источники в военной разведке, в результате атаки был уничтожен самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждено около пяти самолетов, вероятно МИГ-31К/И.

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