СМИ объяснили, почему ракеты 'Томагавк' более опасны для россиян, чем 'Фламинго'

Ракеты "Томагавк" заставят Россию перестраивать настроенную систему ПВО и выбирать приоритетные объекты для защиты.

Американские ракеты "Томагавк", имеющие большой радиус действия, усилят Украину, обеспечив новый вид военной мощи. Как говорится в материале газеты The Independent, получив эти ракеты Украина может значительно расширить свои ударные возможности: они позволят поражать цели глубоко внутри российской территории, включая военные базы, логистические центры, аэродромы и командные центры, которые сейчас недосягаемы.

В целом эксперты предупреждают, что не следует переоценивать влияние этих ракет. Издание пообщалось с доктором Сидхартом Каушалом, старшим научным сотрудником Королевского объединенного института служб (RUSI), который объяснил технические преимущества ракет "Томагавк". Он говорит, что ракета наводится на цель с помощью комбинации цифрового картографирования, корреляции местности и GPS, что обеспечивает ей "сравнительно высокую живучесть" и точность по сравнению с другими ракетами. Например такими, как украинская "Фламинго".

"В сочетании с меньшей плоскостью радарного излучения эти характеристики делают "Томагавк" гораздо более смертоносным средством против целей, расположенных на стратегической глубине, чем "Фламинго". Эта ракета, вероятно, будет применена преимущественно против относительно слабых целей, связанных с углеводородным сектором России", - пояснил он.

Видео дня

Но и доктор Каушал предостерег, что эффективность "Томагавков" не следует переоценивать. Он добавил, что Россия имеет мощную систему ПВО, способную надежно перехватывать дозвуковые крылатые ракеты.

"Многие системы, которые она эксплуатирует, включая наземные зенитно-ракетные комплексы и перехватчики, такие как МиГ-31БМ, были частично построены с целью управления риском, который создает "Томагавк", - продолжил он.

Эксперт говорит, что получение и использование ракет Украиной заставит Россию передислоцировать системы противовоздушной обороны и пересмотреть приоритеты своих активов. Он предупредил, что влияние "Томагавков" на российскую стратегию "в значительной степени" зависит от того, на что они направлены и насколько эффективно.

"Если целями будут высокоценные военные активы, россиянам, вероятно, придется пересмотреть распределение средств противовоздушной обороны и, где это возможно, распылить или передислоцировать некоторые военные возможности, но фундаментальная стратегия останется неизменной", - пояснил он.

Он добавил, что любые удары по политически значимым целям, таким как Москва, могут привести к "активизации" российской кампании в Украине и потенциально к эскалации ее деятельности в странах НАТО, как это недавно наблюдалось в Польше:

"Температура диверсий, поджогов, повреждения критической инфраструктуры и кибератак может расти, а темпы принятия риска могут расти, поскольку россияне будут пытаться снова подтвердить свои красные линии".

Он пояснил, что Россия может рассматривать использование "Томагавка" фактически как атаку США. По словам эксперта, россияне считают, что эта возможность нуждается в поддержке США для разработки целей. И именно поэтому они могут применить более эскалационный подход к своим атакам на территории НАТО.

Давление на Россию

Как писал УНИАН, именно дальнейшее усиление Украины с помощью западных союзников аналитики считают наиболее действенным способом завершить войну. И в это время попытки России навязать красные линии западным союзникам Украины являются ключевой частью тактики запугивания, которую Путин применяет с начала войны. Теперь, по мнению западных обозревателей, президенту США Дональду Трампу нужно решить, раскрывать ли эту тактику и выявлять блеф Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: