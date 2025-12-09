Диктатор в очередной раз заверил, что достигнет целей "СВО".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Донбасс всегда был частью России, и назвал это "историческим фактом". Об этом он сказал 9 декабря во время заседания Совета РФ по правам человека. Его цитируют российские СМИ.

В своем выступлении Путин отметил, что "украинские территории, которые вернулись в РФ, важны", поскольку они якобы "всегда были частью России". Что касается Донбасса, то, по словам кремлевского правителя, Россия "создавалась таким образом", что эта территория была ее частью.

"Это исторический факт. Даже создание Советского Союза, я уже говорил об этом. Донбасс вошел в состав РСФСР, а потом Владимир Ильич (Владимир Ленин - основатель и первый глава правительства Советской России и Советского Союза, - ред.) решил, как он выразился, это прямая речь из документа, "перерешать". И он "перерешил". И Донбасс отдали Украине", - сказал Путин.

Кроме того, он в очередной раз заявил, что войну доведет до "логического завершения":

"Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения - до достижения целей "специальной военной операции"".

Путин хочет захватить Донбасс

Как сообщал УНИАН, недавно российский диктатор пообещал, что РФ в любом случае "освободит Донбасс" и так называемую Новороссию. "Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем", - заявил диктатор. Также он сообщил, что якобы предлагал Украине вывести войска с Донбасса и не начинать военных действий, "но Киев предпочитает воевать".

Также чиновник США изданию CBS News недавно говорил, что Путин убежден, что так или иначе захватит всю Донецкую область - или путем переговоров, или же благодаря продвижению своих войск. Он отказался оценивать, проиграет ли Украина войну на востоке, однако признал, что текущая динамика боевых действий "указывает на то, что Россия может захватить Донецкую область".

По мнению аналитиков ISW, Путин так стремится получить Донбасс и требует, чтобы украинские войска вышла с этой территории, ведь понимает, что такая уступка создаст условия для того, чтобы Россия возобновила свою агрессию против Украины с более выгодных позиций в удобное ей время.

