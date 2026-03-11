Саудовская Аравия готовится закупить украинские дроны на миллионы долларов, - WSJ

Саудовская Аравия также ведет переговоры о покупке средств радиоэлектронной борьбы.

Саудовская Аравия ведет с Украиной переговоры о закупке крупной партии дронов-перехватчиков для защиты от иранских ударных беспилотников "Шахед". Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

По их информации, стоимость потенциальной сделки может составить миллионы долларов, но окончательный документ пока еще не подписан.

Кроме того, Саудовская Аравия также ведет переговоры о покупке средств радиоэлектронной борьбы.

Другие представители стран Персидского залива также проявили интерес к украинским технологиям. В частности, представители Катара посещали Украину, чтобы ознакомиться с технологиями противодействия беспилотникам.

WSJ отмечает, что Украина использует целый ряд различных средств противовоздушной обороны, помимо ракет. Этот подход включает в себя так называемые дроны-перехватчики, которые врезаются в беспилотные аппараты противника или взрываются рядом с ними. Украина также успешно использует средства радиоэлектронной борьбы, которые создают помехи для сигналов связи дронов.

Украинские дроны в войне в Иране

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже отправила свои войска для помощи в защите военных баз США в Иордании. Вместо этого, по его словам, Киев рассчитывает на дипломатическую поддержку в подталкивании России к прекращению огня от партнеров на Ближнем Востоке.

Президент также сообщал, что Украина отправила специалистов по дронам в первые три страны Ближнего Востока, а именно в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

