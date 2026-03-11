Испания предупредила Израиль, что вторжение в Ливан будет 'огромной ошибкой'

Испания осуждает массированные атаки Израиля на Ливан.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил во вторник, что территориальная целостность Ливана должна быть сохранена, и предупредил Израиль, что вторжение в страну станет "огромной ошибкой", пишет digi24.ro.

Альбарес заявил, что Испания осуждает "массированные атаки Израиля на Ливан", а также "со всей решительностью" осудила запуск ракет ливанской шиитской группировкой "Хезболла".

В то же время он подчеркнул, что "безопасность и стабильность Ливана жизненно важны для всего региона", и призвал Израиль "выполнить свои обязательства в соответствии с международным правом", а "Хезболлу" – "прекратить нападения на Израиль и подчиниться плану разоружения ливанского правительства".

Он также объявил, что гуманитарная помощь Испании составит 9 миллионов евро, из которых 2,4 миллиона будут немедленно направлены на обеспечение продовольствием и водой, санитарию и необходимую медицинскую помощь. Затем последует план дополнительных мер "в соответствии с потребностями", включающий отправку медикаментов, материалов для строительства убежищ и дополнительных продуктов питания.

Альбарес подчеркнул, что позиция Испании в этом конфликте "была ясна с самого начала: мы защищаем международное право, мы защищаем деэскалацию напряженности, мы защищаем возвращение за стол переговоров и мир".

Ранее сообщалось, что утром во вторник "Хезболла" нанесла несколько ударов по израильским военным позициям на юге Ливана и в Израиле, после чего израильская армия выпустила предупреждение об эвакуации южного Ливана в связи с новыми бомбардировками.

Также премьер-министр Испании Педро Санчес официально подтвердил антивоенную позицию своей страны на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Он призвал мировых лидеров остановить эскалацию и не допустить очередной гуманитарной катастрофы.

