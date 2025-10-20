У России появится возможность выбора между несколькими взаимодополняющими наступательными операциями.

Российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина уступила всю Донецкую область в качестве условия прекращения войны. При этом, как пишут аналитики Института изучения войны, такая уступка создаст условия для того, чтобы Россия возобновила свою агрессию против Украины с более выгодных позиций в удобное ей время.

"ISW постоянно оценивает, что уступка оставшейся части Донецкой области непропорционально выгодна России", - отмечают аналитики.

Так, они объясняют, что Донецкая область имеет стратегически важное значение для обороны и оборонно-промышленной базы Украины. При этом в настоящее время у российских войск нет доступных средств для быстрого охвата или проникновения в пояс крепостей - главную линию обороны Украины в этом регионе, захват которого, вероятно, займет несколько лет при их нынешних темпах продвижения.

Как отмечают аналитики, уступка Донецкой области позволит российским войскам избежать долгой и кровопролитной борьбы и продолжить боевые действия в глубоких тыловых районах Украины с новых позиций. Это также предоставит россиянам выгодные позиции для нанесения ударов по восточным районам Днепропетровской и Запорожской областей или югу Харьковской области, которые значительно менее укреплены, чем пояс крепостей. Также это создаст более выгодные условия для продолжающегося российского наступления через реку Оскил на востоке Харьковской области к Изюму.

"У России появится возможность выбора между несколькими взаимодополняющими наступательными операциями в случае уступки Украиной Донецкой области России, особенно если нет гарантий, что Россия не возобновит наступательные операции на Украине", - подытоживают в ISW.

Донецкая область в переговорах

Ранее издание FT писало, что во время встречи в Белом доме Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять условия РФ по прекращению войны, предупредив, что российский диктатор Владимир Путин, как он заявил, "уничтожит" Украину, если она не согласится.

Однако похже Трамп в комментарии журналистам заявил, что никогда не обсуждал с Владимиром Зеленским сдачу Донбасса России и считает, что Донбасс должен остаться разделенным, "как есть сейчас".

