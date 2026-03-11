От этой ракеты ПВО не спасет: сколько Blue Sparrow может поднять на борт израильский F-15

Когда речь заходит о поражении стратегических объектов глубокого заложения, израильские ВВС делают ставку не на количество сбрасываемых бомб.

В современной войне успех ударов во многом может зависить от их способности обойти передовые системы ПВО и пробить многометровую защиту. Когда воздушное пространство плотно контролируется радарами и зенитными комплексами, традиционная авиация вынуждена действовать извне зоны поражения, используя боевые самолеты как летающие стартовые площадки для гиперзвукового оружия с нулевым временем предупреждения.

Для уничтожения глубоко залегающих бункеров в Иране израильские ВВС используют нестандартное тактическое решение: тяжелый истребитель F-15 Eagle оснащается всего одной 1,9-тонной ракетой Blue Sparrow, пишет Wion. Из-за ее массивных размеров это оружие с дальностью 2000 км крепится по центру для сохранения аэродинамики при высокоскоростных квазибаллистических высокоточных ударах.

Экстремальные нагрузки и предел возможностей F-15

McDonnell Douglas F-15 Eagle – это тяжелый истребитель, известный своей огромной грузоподъемностью. Хотя новые модификации могут нести до 13 300 килограммов боеприпасов, для установки баллистической ракеты воздушного базирования требуются специальные точки подвески. Огромный вес жестко ограничивает то, что может быть установлено одновременно.

Blue Sparrow не является стандартной ракетой класса "воздух-воздух". Это массивное оружие длиной 6,5 метров и весом около 1,9 тонны. Изначально созданная компанией Rafael Advanced Defense Systems для испытаний систем ПВО, теперь она является наступательным оружием. Из-за таких габаритов и массы F-15 обычно несет только одну ракету Blue Sparrow за раз.

Оружие должно быть установлено очень аккуратно для распределения экстремального веса. Несение нескольких ракет такого размера серьезно повлияло бы на аэродинамику и топливные лимиты истребителя.

Гиперзвуковой удар и поражение бункеров без предупреждения

После запуска с F-15 ракета Blue Sparrow обладает рабочей дальностью около 2000 километров. Это позволяет истребителю сбрасывать боевую нагрузку с безопасного расстояния. Самолету вообще не нужно входить в сильно защищенное воздушное пространство для выполнения своей задачи.

Blue Sparrow летит по квазибаллистической траектории: ее ракета-носитель быстро выводит снаряд за пределы атмосферы Земли, после чего он возвращается, вертикально пикируя на цель на гиперзвуковых скоростях. Такое крутое снижение почти не оставляет системам ПВО времени на реакцию.

Истребитель F-15 является идеальной стартовой площадкой для Blue Sparrow благодаря своим высотным и скоростным характеристикам. Показатель боеготовности самолета к выполнению задач в 83 процента гарантирует, что он всегда готов к быстрому развертыванию. Вместе они образуют высоконадежную систему для стратегических ударов.

В недавних операциях 2026 года именно эта комбинация F-15 и Blue Sparrow пробила сильно укрепленные бункеры в Тегеране. Боевой нагрузки из одной ракеты оказалось достаточно, чтобы нанести разрушительный ущерб особо важным целям. Это доказывает, что в современной войне точность и скорость имеют гораздо большее значение, чем несение большого количества тяжелых боеприпасов.

Ранее УНИАН сообщал, что ракету Blue Sparrow почти невозможно сбить.

