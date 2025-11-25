В США признают, что текущая динамика боевых действий указывает на то, что Россия действительно может захватить Донбасс.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, убежден, что Донецкая область окажется под контролем РФ при любом развитии событий - или путем переговоров, или же благодаря продвижению российских войск. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник США в комментарии CBS News.

По его словам, переговоры США в Женеве фактически стартовали с предположения, что Путин уверен в неизбежности захвата Донетчины.

Издание пишет, что чиновник отказался оценивать, проиграет ли Украина войну на востоке, однако признал, что текущая динамика боевых действий "указывает на то, что Россия может захватить Донецкую область".

Чиновник также отметил, что российское продвижение в Покровске, который является логистическим центром для Украины, не выглядит положительным для оборонных перспектив Киева. Кроме того, CBS News напомнило, что российские СМИ часто называют Покровск "воротами" в промышленный регион Донбасса.

Продвижение РФ в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, оккупанты сейчас контролируют большую часть Покровска. По данным СМИ, Покровск - в большой степени потерян, лишь на севере города еще есть украинские позиции. Часть населенного пункта ниже железной дороги находится в руках оккупантов, а линия боевого столкновения проходит едва ли не по северной окраине.

Кроме того, мы писали, что враг хочет поскорее перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском. В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск рассказали, что о таких намерениях противника свидетельствует характер его действий. Украинские военные говорят, что россияне намерены окружить город, двигаясь в сторону населенных пунктов Ровно и Светлое.

Подполковник ВСУ из состава Третьего армейского корпуса Максим Жорин на днях заявил, что такой скорости продвижения врага он не помнит. По его словам, проблема сейчас не в потере определенных населенных пунктов, а в целом в значительном улучшении оперативного положения врага на целых направлениях.

