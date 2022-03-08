Мэр ответил радикально встречным предложением.

Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин вчера в 17:58 получил сообщение от оккупантов с угрозами жизни и предложением сдать город.

Об этом он сообщил в Telegram.

В сообщении оккупанты намекают, что сотрудничество с ними поможет Маркушину сохранить жизнь и, вероятно, улучшить материальное положение.

"Уважаемый Александр, у вас есть возможность сохранить жизнь и здоровье, а возможно и материальное положение. Если предложение вас заинтересовало, отправьте в ответ +. Срок действия предложения 24 часа", - написали оккупанты.

Маркушин ответил встречным предложением.

"Меня удивляет, что эти уродины до сих пор не поняли - Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется! Делаю оккупантам встречную публичное предложение в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской общины и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч российских солдат-срочников, которых дома ждет мама, сестра, дочь, бабушка, любимая. Возвращайтесь в Россию, а женщин Ирпенской общины я поздравлю и без Вас", - написал мэр города.

Вас также могут заинтересовать новости: