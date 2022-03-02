Ждем от Генштаба официального подтверждения информации о взятии под контроль ВСУ Горловки.

По неподтверженным Генштабом ВСУ данным, 95 ОДШБр зашла в Горловку и взяла под контроль часть города.

Об этом в своем Facebook сообщил депутат Киевского горсовета Александр Погребиский.

"95 ОДШБр зашла в Горловку и взяла под контроль часть города! Горжусь своей бригадой!" - написал он.

Напомним, что Горловка Донецкой области была оккупирована боевиками все восемь лет войны.

Ждем официального подтверждения информации о взятии под контроль ВСУ Горловки от Генштаба.

Ранее сообщалось, что ночь в Донецкой области с 28 февраля по 1 марта прошла неспокойно. Мариуполь и Волноваха остаются под контролем Украины, но ситуация непростая.

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