По неподтверженным Генштабом ВСУ данным, 95 ОДШБр зашла в Горловку и взяла под контроль часть города.
Об этом в своем Facebook сообщил депутат Киевского горсовета Александр Погребиский.
"95 ОДШБр зашла в Горловку и взяла под контроль часть города! Горжусь своей бригадой!" - написал он.
Напомним, что Горловка Донецкой области была оккупирована боевиками все восемь лет войны.
Ждем официального подтверждения информации о взятии под контроль ВСУ Горловки от Генштаба.
Ранее сообщалось, что ночь в Донецкой области с 28 февраля по 1 марта прошла неспокойно. Мариуполь и Волноваха остаются под контролем Украины, но ситуация непростая.