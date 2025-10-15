По словам высокопоставленного чиновника альянса, в сентябре показатель потерь РФ вырос по сравнению с предыдущим месяцем.

Вражеская армия за время полномасштабного вторжения против Украины потеряла 1,1 млн солдат на поле боя. Об этом рассказал представитель руководства НАТО на условиях анонимности для журналистов во время брифинга в штаб-квартире Альянса, цитирует "Европейская правда".

По словам чиновника, в сентябре показатель потерь РФ вырос по сравнению с предыдущим месяцем, однако остается меньше, чем во время периода особенно массовых "мясных штурмов" весной и в 2024 году. Всего в начале осени среднесуточные потери захватчиков составляли 950 человек.

"Россия все еще имеет чрезвычайно высокий уровень потерь. В 2025 году мы наблюдали в среднем 1200 ежедневных жертв, и сейчас мы уже превысили отметку в 1,1 миллиона жертв, из которых более 250 тысяч погибли в бою", - подчеркнул представитель НАТО.

В то же время он заверил, что линия обороны Украины выстоит, несмотря на сильное давление.

"Хотя мы продолжаем наблюдать постепенные успехи россиян, мы считаем, что в краткосрочной перспективе крах украинских оборонительных линий остается очень маловероятным", - добавил представитель Альянса.

В свою очередь в НАТО признали заметные потери территории, которая подконтрольна ВСУ, но прогнозируют уменьшение темпов наступления армии противника.

"Российские сухопутные войска, вероятно, захватили около 250 квадратных километров украинской территории в сентябре, что является заметным уменьшением по сравнению с примерно 465 квадратными километрами, которые россияне захватили в августе. Это уменьшение площади, скорее всего, связано со значительной передислокацией нескольких российских дивизий вдоль линии фронта", - подчеркнул чиновник.

Потери РФ - последние новости

Также высокопоставленный чиновник НАТО рассказал об огромных потерях России в бронетехнике за время войны. По его словам, всего за время полномасштабного вторжения РФ потеряла от 4 до 9 тысяч боевых танков. Кроме того, оккупационные войска потеряли 20 000 бронированных машин.

"И они достаточно активно использовали советские запасы, разбирая технику, чтобы поддерживать в рабочем состоянии советские системы. Во многих случаях старых машин для такой разборки уже не осталось", - отметил представитель альянса.

В то же время офицер отделения коммуникаций 155-й ОМБр ВСУ Артем Прибыльнов рассказал о потерях россиян на фронте. Он отметил, что Покровск стал для оккупантов "сплошной мясорубкой".

"Прибывают новые подразделения. Но покровский штурмовик с российской стороны живет на ЛБЗ (линии боевого соприкосновения) где-то неделю максимум. Столько времени ему нужно, чтобы пройти пешком от Селидово, сделать привал где-то на южных окраинах Шевченкова, как-то перегруппироваться и идти дальше. Этот путь занимает где-то неделю, и за эту неделю штурмовик будет уничтожен", - заверил Прибыльнов.

