Вражеская армия за время полномасштабного вторжения против Украины потеряла 1,1 млн солдат на поле боя. Об этом рассказал представитель руководства НАТО на условиях анонимности для журналистов во время брифинга в штаб-квартире Альянса, цитирует "Европейская правда".
По словам чиновника, в сентябре показатель потерь РФ вырос по сравнению с предыдущим месяцем, однако остается меньше, чем во время периода особенно массовых "мясных штурмов" весной и в 2024 году. Всего в начале осени среднесуточные потери захватчиков составляли 950 человек.
"Россия все еще имеет чрезвычайно высокий уровень потерь. В 2025 году мы наблюдали в среднем 1200 ежедневных жертв, и сейчас мы уже превысили отметку в 1,1 миллиона жертв, из которых более 250 тысяч погибли в бою", - подчеркнул представитель НАТО.
В то же время он заверил, что линия обороны Украины выстоит, несмотря на сильное давление.
"Хотя мы продолжаем наблюдать постепенные успехи россиян, мы считаем, что в краткосрочной перспективе крах украинских оборонительных линий остается очень маловероятным", - добавил представитель Альянса.
В свою очередь в НАТО признали заметные потери территории, которая подконтрольна ВСУ, но прогнозируют уменьшение темпов наступления армии противника.
"Российские сухопутные войска, вероятно, захватили около 250 квадратных километров украинской территории в сентябре, что является заметным уменьшением по сравнению с примерно 465 квадратными километрами, которые россияне захватили в августе. Это уменьшение площади, скорее всего, связано со значительной передислокацией нескольких российских дивизий вдоль линии фронта", - подчеркнул чиновник.
Потери РФ - последние новости
Также высокопоставленный чиновник НАТО рассказал об огромных потерях России в бронетехнике за время войны. По его словам, всего за время полномасштабного вторжения РФ потеряла от 4 до 9 тысяч боевых танков. Кроме того, оккупационные войска потеряли 20 000 бронированных машин.
"И они достаточно активно использовали советские запасы, разбирая технику, чтобы поддерживать в рабочем состоянии советские системы. Во многих случаях старых машин для такой разборки уже не осталось", - отметил представитель альянса.
В то же время офицер отделения коммуникаций 155-й ОМБр ВСУ Артем Прибыльнов рассказал о потерях россиян на фронте. Он отметил, что Покровск стал для оккупантов "сплошной мясорубкой".
"Прибывают новые подразделения. Но покровский штурмовик с российской стороны живет на ЛБЗ (линии боевого соприкосновения) где-то неделю максимум. Столько времени ему нужно, чтобы пройти пешком от Селидово, сделать привал где-то на южных окраинах Шевченкова, как-то перегруппироваться и идти дальше. Этот путь занимает где-то неделю, и за эту неделю штурмовик будет уничтожен", - заверил Прибыльнов.