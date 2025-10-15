Отмечается, что в год Россия способна произвести около 1600 новых танков.

С начала полномасштабной войны против Украины страна-агрессор Россия понесла немалые потери – как в людях, так и в технике. В частности, Москва лишилась тысячи боевых танков.

Как сообщает РБК-Украина, такие цифры назвал высокопоставленный чиновник НАТО. Неназванный чиновник Альянса заявил, что Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла от 4 до 9 тысяч боевых танков.

Также оккупационные войска потеряли 20 000 бронированных машин, сказано в материале.

"И они достаточно активно использовали советские запасы, разбирая технику, чтобы поддерживать в рабочем состоянии советские системы. Во многих случаях старых машин для такой разборки уже не осталось", – заявил чиновник НАТО.

При этом сейчас в России производят примерно 130 танков в месяц. За год страна-агрессор может изготовить около 1600 новых танков.

Потери России в Украине

По официальным данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны, по состоянию на утро 14 октября, российские оккупанты потеряли более 1 миллиона 125 тысяч своих солдат.

Издание Politico писало, что Россия буквально "стирает" свою армию для продвижения на фронте. За первые восемь месяцев 2025 года страна-агрессор потеряла более 280 тысяч своих военных.

Уничтожается на фронте и редкая техника противника. К примеру, в начале октября стало известно, что в Луганской области была уничтожена редкая станция РЭБ оккупантов "Житель". С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких систем.

