С каждым пополнением качество личного состава россиян все ниже, отмечает военный.

Россияне на фронте несут огромные потери, и хотя постоянно получают пополнение, оно все более низкого качества. Об этом рассказал в эфире Украинского Радио офицер отделения коммуникаций 155-й ОМБр ВСУ Артем Прибыльнов.

Он отметил, что Покровск стал для россиян "сплошной мясорубкой".

"Прибывают новые подразделения. Но покровский штурмовик с российской стороны живет на ЛБС (линии боевого соприкосновения) где-то неделю максимум. Столько времени ему нужно, чтобы пройти пешком от Селидово, сделать привал где-то на южных окраинах Шевченкова, как-то перегруппироваться и идти дальше. Этот путь занимает где-то неделю, и за эту неделю штурмовик будет уничтожен", - рассказал военный.

Он добавил, что качество личного состава у противника не очень высокое, и с каждым пополнением все больше снижается.

"Сейчас российские оккупанты используют в штурмовых группах бомжей, алкоголиков, наркоманов, туберкулезников, СЗЧ-шников и тому подобное. Это люди не очень мотивированные, к тому же они имеют определенные недостатки по физическому здоровью. Итак, имея нагрузку примерно 60 кг на себе, они в основном его сбрасывают по маршруту. Такое случается очень часто, потому что эти люди не могут выполнять какие-то физические упражнения", - рассказал он.

Он также отметил, что ударные дроны сейчас отвечают за 70-80% случаев поражений. Поэтому в основном на фронте применяются малые пехотные группы.

"Делать большие скопления личного состава, защитные звенья, большие наблюдательные пункты нет никакого смысла. Потому что туда просто прилетает КАБ - и что дальше? Важно рассредоточивать личный состав. На нашей полосе ответственности мы обороняем именно Покровск, а значит, это дома, высоты, наш личный состав держит линию и находится там, где должен находиться", - подчеркнул военный.

Война в Украине - новости

Экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев отмечал, что ситуация в районе Купянска Харьковской области является самой сложной для Сил обороны на фронте, враг не оставляет попыток полностью захватить город.

Тем временем правительство России согласовало законопроект, который позволяет привлекать лиц из мобилизационного резерва для задач вне территории страны во время вооруженных конфликтов. Такое привлечение в состав вооруженных сил возможно без проведения мобилизации и в мирное, а не только в военное время как сейчас.

